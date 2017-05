Viggo Mortensen, Rupi Kaur i Nash recitaran els seus poemes al festival Barcelona Poesia

El festival de poesia de Barcelona vol potenciar la transversalitat del gènere i arribar a aquelles persones que, a priori, no es plantejarien anar a un recital de poemes. Per això, la 20a edició de la iniciativa, que tindrà lloc del 10 al 16 de maig, ha programat un conjunt de propostes que transmeten la poesia de formes ben diferents, entre les quals la música hi té un fort protagonisme. Barcelona Poesia acollirà activitats com una 'slam poetry' del raper Nach, que tindrà lloc el 14 de maig a l'Institut d'Estudis Catalans, un concert de flamenc d'homenatge a Federico García Lorca a càrrec de José Mercé i Luis García Moreno, que actuaran el 13 de maig a la plaça de la Catedral, i un recital protagonitzat per Joan Miquel Oliver i Sebastià Alzamora, que serà l'11 de maig al Verger del Museu Frederic Marès. També en l'àmbit musical, el festival ha programat un homenatge a John Coltrane que fusionarà poesia i jazz el 10 de maig a El Born CCM.

El Verger repetirà com a epicentre del festival i cada dia, de sis a vuit de la tarda, serà l'escenari de lectures poètiques. En aquest espai també s'hi instal·larà una exposició amb una selecció de poemaris d'autors nacionals i internacionals. "Volem que el Verger sigui un punt de trobada entre editors, lectors i autors", destaca la cocomissària del festival, Teresa Colom, que posa èmfasi en els noms internacionals que passaran per Barcelona Poesia. Una d'elles és la poeta índia Rupi Kaur, que està considerada una de les grans veus de la poesia urbana i que, a través dels seus versos, defensa el feminisme i parla de la discriminació, l'abús de poder i la pèrdua. L'actor Viggo Mortensen portarà els seus poemes al festival acompanyat de l'autor argentí Fabián Casas en un recital en què Mortensen mostrarà "la seva faceta menys coneguda", afirma la cocomissària del festival, Àngels Gregori. També passaran per Barcelona Poesia l'italià Erri de Luca i els romanesos Ion Muresan i Ana Blandiana.

En el marc del festival es lliurarà el premi de poesia dels Jocs Florals de Barcelona, que enguany ha recaigut en el poeta Pau Vadell. Així mateix, el 16 de maig es durà a terme la 33a edició del Festival Internacional de Poesia de Barcelona. Aquest acte, que es farà al Palau de la Música, estarà encapçalat per cinc poetes: el nord-americà Billy Collins, l'italià Paolo Agrati, la portuguesa Ana Luísa Amaral, la nicaragüenca Gioconda Belli i la catalana Maria Sevilla.

En total, Barcelona Poesia aplegarà 27 activitats en 12 espais de la ciutat i protagonitzats per més de 50 persones. El pressupost d'enguany del festival és de 250.000 euros, 20.000 més que en l'edició del 2016. El festival és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de més de 70 entitats, entre les quals hi ha les biblioteques de Barcelona i una vintena de llibreries.