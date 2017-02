Arriba l'esperat i secret nou llibre de Murakami

La nova novel·la de l'escriptor japonès Haruki Muramaki, 'Kishidancho goroshi' ('Matar el comanador'), integrada per dos volums, ha sortit a la venda aquest divendres al Japó (encara dijous a Catalunya) enmig d'una gran expectació i secretisme, ja que fins ara no ha transcendit res sobre l'obra.

Com és habitual, els seguidors més fidels de l'autor s'han congregat aquesta mitjanit a diverses llibreries de Tòquio, on han assistit al tradicional compte enrere per aconseguir els primers exemplars de la novel·la.

Horaris especials

La llibreria Sanseido del barri toquiota de Jimbocho ha habilitat una sala des de mitjanit fins a les 6 del matí perquè els més impacients poguessin començar a llegir la nova novel·la, que té un preu de 1.800 iens (15 euros) per volum i que ronda les 2.000 pàgines.

Altres llibreries obriran a les 6 del matí, 4 hores abans del que és habitual, per començar amb la distribució de la novel·la número catorze de l'etern aspirant al Nobel de Literatura.

Després d'anunciar la publicació de la seva nova obra al novembre, Haruki Murakami, de 68 anys, va reconèixer que seria "una història rara" però no va avançar res més del llibre.

El secretisme al voltant d'una novetat editorial de l'escriptor japonès més internacional s'ha tornat a repetir i l'editorial Shinchosha només havia revelat el nom i la data de la seva publicació. A més, no ha lliurat fins avui cap exemplar de 'Matar el comanador', ni als crítics especialitzats.

Publicada en dos volums, sota els títols 'Arawareru idea' ('Idees emergents') i 'Utsurou metaphor' ('Metàfora mòbil'), aquesta serà la primera novel·la llarga que l'autor publica després d''El noi sense color i els seus anys de pelegrinatge', que es va publicar en català a finals del 2013.