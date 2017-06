Amsterdam llibres: deu anys i molt de futur quatre perles d’aquesta tardor

Coincidint amb els deu anys del segell Amsterdam, que publica ficció catalana i estrangera, l’equip de Som Ara Llibres ha anunciat quines accions portaran a terme per reforçar el catàleg de cara al futur. “Un dels objectius serà continuar descobrint noves veus, una de les feines que hem fet fins ara, per eixamplar els horitzons de la llengua catalana”, comenta Joan Carles Girbés, actual director editorial del grup. Entre els talents joves que han potenciat hi ha Jenn Díaz, Maria Escalas, Roger de Gràcia i Teresa Muñoz. També han tingut molt bona repercussió autors amb un recorregut previ com Lolita Bosch ( La ràbia ), Marc Pastor ( Bioko ), Jordi Llavina ( Ningú ha escombrat les fulles ), Iolanda Batallé (La memòria de les formigues ) i Laia Fàbregas (La llista ). “Volem ajudar a consolidar autors de la casa”, continua Girbés abans de citar Carme Martí, de qui Amsterdam va publicar la biografia novel·lada de Neus Català el 2012 i que ara torna amb El camí de les aigües.

Som Ara Llibres s’ha proposat també “treure el peu de l’accelerador”. Si el 2016 el grup -Amsterdam, Ara i Now- va publicar 62 títols, enguany les novetats seran 50, i el 2018 el número de publicacions encara serà més reduït: d’Amsterdam només arribaran vuit títols, quan la mitjana anual del segell en aquests primers deu anys ha sigut de quinze. “Volem llançar llibres importants, que mereixin ser publicats -explica Girbés, que es va incorporar al projecte cooperatiu el setembre de l’any passat, poc després que Izaskun Arretxe comencés una nova etapa professional a l’Institut Ramon Llull-. Encara que a partir d’ara publiquem menys volem créixer com a editorial. Això ho farem donant una vida més extensa als nostres llibres i treballant per tot el territori, perquè estem convençuts que podem tenir més repercussió al País Valencià i a les Balears”. A més del talent original en llengua catalana, que representa un 43% dels 151 títols publicats fins ara per Amsterdam, les traduccions -el 57% restant- són fonamentals per entendre la seva proposta, que s’ha caracteritzat per un eclecticisme no sempre encertat: la vocació d’arribar a una xifra generosa de lectors és evident gràcies a noms com Camilla Läckberg -de les nou novel·les que n’han publicat n’han venut més de 70.000 exemplars-, però cal no oblidar que també ha sigut Amsterdam qui s’ha atrevit a publicar per primera vegada Thomas Pynchon en català ( A contrallum, 2010) i Michael Chabon ( El sindicat de policies jueu, 2008). Al mateix segell que publica Colm Tóibín i la premi Nobel Toni Morrison també s’hi pot trobar Jessie Burton, Frédéric Beigbeder, Cynthia D’Aprix i Mary Ann Shaffer, autora de La societat literària i de pastís de pela de patata de Guernsey.

El repte d’una editorial mitjana

“La pregunta que ens fem és si pot ser possible fer una editorial mitjana potent, ambiciosa, amb solidesa i de futur que tingui les virtuts de l’edició independent”, es demana Girbés. L’última incorporació a Som Ara Llibres és l’editor Miquel Adam, que anteriorment ha treballat a Edicions de 1984, LaBreu i Laertes. “És l’hora de fer la nostra revolució tranquil·la -diu-. Amsterdam va néixer just abans de la crisi i li ha tocat superar-la quan tot just començava. Li hem de donar una preadolescència feliç i divertida, fent llibres rigorosos, que agradin i que si pot ser arribin a molta gent. Naveguem entre els velers independents i els transatlàntics dels grans grups, i en funció del que fem tinc la sensació que podem redefinir el que es faci a la cultura del país”.

“Carme Martí ha estat cinc anys treballant en una novel·la potent, El camí de les aigües, que volem que marqui la rentrée literària”, comenta Joan Carles Girbés sobre la segona novel·la de l’autora d’ Un cel de plom (2012). Després d’explicar la vida de Neus Català, Martí aposta per una història que transcorre en dos moments: la primera retrata la vida d’una cuinera que recorre la primera meitat del segle XX; la segona, ambientada al present, s’endinsa en el dolor que comporta la pèrdua d’un ésser estimat. Aquesta no serà l’única novetat destacada d’Amsterdam, que aposta per un dels noms revelació de la literatura noruega, Lars Mytting: en publicaran la novel·la Els setze arbres del Somme i l’assaig El llibre de la fusta, que en castellà ha tingut una gran repercussió. També arribarà la revelació de les lletres neerlandeses, Lize Spit, El desgel, i la nova novel·la de Colm Tóibín, La casa dels noms.