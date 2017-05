Alberto Manguel guanya el premi Formentor de les Lletres 2017

L'escriptor argentinocanadenc Alberto Manguel (Buenos Aires, 1948) ha sigut guardonat aquest dilluns amb el premi Formentor de les Lletres 2017. El jurat reconeix així el conjunt de la seva obra, que és, afirma, "una de les indagacions més lúcides en la història orgànica de la biblioteca universal". També n'ha destacat "la minuciosa recreació de l'art de llegir i la perícia amb la qual els lectors aprenen a comprendre la immensitat del món", que, segons el jurat, "pertanyen a un coneixement enciclopèdic amb què Alberto Manguel ha retratat la vida dels llibres".

Nascut a Buenos Aires i resident durant molts anys als Estats Units, Manguel dirigeix actualment la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Buenos Aires. Durant els inicis de la seva carrera professional va ser lector de diverses editorials com Denoël, Gallimard i Les Lettres Nouvelles de París. També va tenir una relació personal i intel·lectual amb Jorge Luis Borges, a qui feia de lector, i va treballar al segell Galerna de Guillermo Schavelzon, que 35 anys després es va convertir en el seu agent literari. La primera novel·la de Manguel, 'News from a foreign country came' [Van arribar notícies d'un país estranger], va guanyar el 1992 el premi McKitterick. El 2011 es va publicar en castellà 'Conversaciones con un amigo', que recull unes converses amb l'editor francès Claude Rouquet sobre la gènesi dels seus llibres més destacats i les opinions sobre temes diversos.

Segons el jurat del premi Formentor, Manguel sempre ha adreçat "una atenció especial" a la importància de la lectura per a les generacions més joves, un fet destacable "en un moment com l'actual" en què la indústria de l'entreteniment i les noves tecnologies "dissipen l'atenció dels lectors i absorbeixen el temps lliure que es dedicava a l'atenció sentimental i estètica". A més, el jurat ha destacat que gràcies a la seva obra es recuperarà "el respecte que el llibre mereix com a artefacte intel·ligent". El premi Formentor està dotat amb 50.000 euros i s'entregarà al setembre.