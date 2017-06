Acusen Bob Dylan de plagiar el discurs del Nobel

A Bob Dylan li ha plogut un seguit d'acusacions de plagi després d'entregar el discurs d'acceptació del premi Nobel de literatura. Segons la revista nord-americana 'Slate', el cantautor va utilitzar diversos fragments de frases de la web Sparknotes per elaborar el discurs d'acceptació del guardó, que havia d'entregar obligatòriament si volia cobrar el premi. 'Slate' ha analitzat les paraules utilitzades per Dylan sobre la novel·la 'Moby Dick' i conclou que diverses frases són molt semblants a les de la sinopsi de la novel·la que apareix a Sparknotes, una web per a estudiants amb explicacions i resums de nombrosos llibres.

"En les 78 frases del seu discurs sobre la descripció de 'Moby Dick', més d'una dotzena s'assemblen molt a les de la web Sparknotes", afirma la capçalera. La publicació també recorda que l'artista és conegut per utilitzar material d'altres persones a les seves cançons. Ni el cantautor ni la seva discogràfica s'han volgut pronunciar sobre aquesta acusació de plagi, de manera que 'Slate' ha recorregut a l'opinió de diversos professors de literatura. Dos d'ells creuen que Dylan ha plagiat el discurs, mentre que un altre diu que no és un problema que utilitzi fragments puntuals d'algunes frases.