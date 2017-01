Nova beca per a escriptors a Barcelona

El primer projecte que es fa públic des de l’oficina Unesco-Barcelona Ciutat de la Literatura s’adreça als creadors, una de les baules més precàries del sector editorial: són les beques d’escriptura Montserrat Roig. “La meva feina és organitzar coses noves, i una de les mancances que tenim és una residència d’escriptors: a llarg termini n’hi hauria d’haver –comenta Marina Espasa, comissària de l’oficina–. Ara impulsem una vintena de beques anuals en dues tongades: deu a la primavera i deu a la tardor. Cadascuna està dotada amb 3.000 euros i l’estada de dos mesos en un dels deu edificis singulars que s’hi han sumat”. Els autors becats, que poden presentar projectes de narrativa, poesia, assaig i teatre en qualsevol llengua que “tinguin a veure amb Barcelona, tot i que el criteri és de màniga ampla”, tindran el seu despatx en llocs com la Biblioteca de Catalunya, la Fundació Tàpies, la Fundació Joan Miró, la Biblioteca de Catalunya, Vil·la Joana i el monestir de Pedralbes.

Hi ha temps fins al 10 de febrer per presentar els projectes per al 2017, que seran avaluats per un jurat format per l’escriptor Jordi Puntí, l’editor Joan Riambau i la llibretera Montse Porta. “Durant els dos mesos que dura la beca els autors es trobaran un cop cada quinze dies, i al final es farà una lectura pública de fragments del que hagin escrit”, explica. Els únics requisits per als candidats és que hagin publicat “prèviament un llibre amb un mínim de 500 exemplars de tiratge” i que el projecte “no sigui l’escriptura d’una tesi doctoral”.

Més opcions per als creadors

Les beques Montserrat Roig s’afegeixen a diverses possibilitats que els creadors literaris tenen actualment. A Barcelona poden acudir a Jiwar, que des del 2011 ha acollit 150 artistes, “trenta dels quals han estat escriptors”, segons recorda Mireia Estrada, directora i cofundadora, o la beca anual Han Nefkens. Entre les opcions a la resta de Catalunya hi ha la residència Faber d’Olot, que va obrir les portes el setembre passat, però també el Centre d’Art i Natura de Farrera, actiu des de fa 21 anys, o la Residència Internacional d’Art Can Serrat i l’empordanesa Nau Côclea.