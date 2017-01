NOVETATS 2017 Què llegirem abans de Sant Jordi?

L’allau de novetats previstes per al primer trimestre de l’any que tot just comença confirma que el sector editorial es recupera i torna a pitjar l’accelerador. Després de reduir la productivitat durant l’últim lustre, les grans editorials tornen a apostar fort per valors de la casa, com passarà amb Jaume Cabré, Empar Moliner, Xavier Bosch i Sílvia Soler a Grup 62 o Albert Espinosa, Javier Cercas i Stephenie Meyer -que va vendre més de 100 milions de la saga vampírica Crepuscle - a Penguin Random House.

L’any que Jordi Herralde ha deixat de ser director d’Anagrama, tot i que continua sent president de l’editorial, arribaran novetats prometedores d’Ian McEwan, Yasmina Reza, Gonzalo Torné i Luis Goytisolo: nascut el 1935 -igual que Herralde- el barceloní presenta un experiment narratiu en què abunda l’humor absurd i el sarcasme.

L’hora de la penombra

Jaume Cabré torna a la narrativa sis anys després de ‘Jo confesso’

“Un nen poruc que es rebel·la contra la tirania d’un mestre. Un assassí que es confessa davant la pròxima víctima. Un lladre xuclat pel quadre que acaba de robar. Un escriptor que amenaça l’editor de suïcidar-se”. Així descriu l’editorial Proa els nous relats de Jaume Cabré, que no publica ficció des de Jo confesso el 2011. La novel·la el va confirmar com un dels autors més internacionals de les lletres catalanes: traduïda a una vintena llarga de llengües, se n’han venut centenars de milers d’exemplars. Quan arriba la penombra -que llança Proa el 5 d’abril- és un recull de narracions sovint interconnectades, “tocades per la foscor i per la ràbia, però també per la ironia i el joc”. ¿Podria ser que per primera vegada en molt de temps un llibre de contes sigui el més venut de Sant Jordi?

Popularitat assegurada

L’amistat segons Bosch i Soler i el debut ‘negre’ de Jordi Basté

Jaume Cabré tindrà uns quants competidors que també aspiren a vendre desenes de milers d’exemplars de les seves novetats. És el cas de Xavier Bosch, de qui Columna publicarà el 15 de març la novel·la Nosaltres dos, que parteix d’una pregunta: ¿és possible l’amistat entre un home i una dona? Un mes abans, Sílvia Soler presentarà una història “generacional que mostra una evolució vital, realista i emocional alhora”, protagonitzada per cinc antics estudiants de belles arts a qui va marcar un viatge de joventut a París. El llibre porta per títol Els vells amics i el publica Columna, editorial que també llançarà La senyora Stendhal, de Rafel Nadal (18 de gener), i De què fuges, qui et persegueix?, en què Empar Moliner “escriu com corre (o corre com escriu): amb sensibilitat, passió i sinceritat” (8 de febrer).

Després del recent i controvertit volum de consells d’autosuperació, Albert Espinosa torna a la novel·la amb El que et diré quan et torni a veure (Rosa dels Vents, 23 de març), en què un pare i un fill “emprenen una cerca desesperada i valenta”. Jordi Basté i Marc Artigau han escrit a quatre mans Un home que cau (Rosa dels Vents, 9 de març), en què un detectiu privat investiga el cas d’un home desaparegut al Port Olímpic i acaba descobrint una “història familiar fosca de l’alta burgesia”. Paral·lelament arribaran novetats de referents internacionals del gènere negre, com és el cas de Jo Nesbo, que publica La set (Proa, 22 de març), i el prolífic Andrea Camilleri, de qui últimament els llibres arriben de dos en dos: en aquest cas aborda la desaparició d’una dona casada a Deixa’m anar (Edicions 62, 1 de març) i un nou cas del comissari Montalbano, Un cau d’escurçons ( Edicions 62 / Salamandra, 5 d’abril). També torna Marc Pastor amb Farishta (Amsterdam / Catedral, febrer), ambientada a la Polinèsia durant els experiments nuclears francesos. Hi haurà aventures i intriga a partir de la següent premissa argumental: “En un món en què l’espècie humana podria extingir-se, què faries per tenir un fill? Quin seria el límit del teu sacrifici?”

En el camp de la indagació històrica, Javier Cercas evoca la Guerra Civil amb El monarca de las sombras (16 de febrer), sobre un oncle falangista que va morir durant la Batalla de l’Ebre. “El llibre narra la recerca del rastre perdut d’aquell noi anònim que va lluitar per una causa injusta i que va morir al costat equivocat de la història”, avança Literatura Random House. Enrique Vila-Matas també té novetat: Mac y su contratiempo (Seix Barral, 14 de febrer) explica el dia a dia d’un advocat que es decideix a reescriure -i millorar- la primera obra fracassada d’un escriptor de prestigi.

Joventut literària

Nous valors: Jordi Amor,

Max Besora i Anna Carreras

El nou premi Documenta, Jordi Amor, narra a El forat -que arribarà a les llibreries al febrer publicat per L’Altra- “la desolació i les vicissituds d’un jove barceloní de la perifèria de la ciutat i destil·la mala llet i desesperança, sense rabejar-s’hi”. Raül Garrigasait debuta en la novel·la amb Els estranys (Edicions de 1984, gener), ambientada l’any 1837, en plena guerra carlina, en què un jove acaba encallat en una ciutat ruïnosa a causa d’un malentès. Adrià Pujol publica La carpeta és blava al febrer i Anna Carreras Encén el llum a l’abril, tots dos a LaBreu. Una de les novel·les més ambicioses de l’hivern serà el Joan Orpí de Max Besora, basada en la història real d’un aventurer que al segle XVII va fundar una Nova Catalunya al nord del que avui en dia és Veneçuela.

Importacions essencials

Arriben llibres d’Ian McEwan, Jean Echenoz i Yasmina Reza

Closca de nou és el títol de la novel·la d’Ian McEwan que Anagrama publica al febrer, i parteix d’un dels punts de vista més inusuals dels últims anys: un nen que encara és a la panxa de la mare explica el Hamlet de William Shakespeare. Del dramaturg anglès arribaran cinc obres de teatre traduïdes per Miquel Desclot a Proa (11 de gener), entre les quals hi ha Romeu i Julieta, Otel·lo i Macbeth (Proa, 11 de gener), Tots els sonets, en versió de Gerard Vergés (Adesiara), i La violació de Lucrècia, a càrrec de Salvador Oliva (Ara Llibres, gener).

Després de l’èxit d’ Ànima, Periscopi reunirà en un volum al febrer la tetralogia èpica de Wajdi Mouawad, que inclou Litoral, Incendis, Boscos i Cels, titulada La sang de les promeses. També apostarà per un jove valor de la literatura turca, Hakan Günday. Daha! (març) parla de la vida d’un nen que viu amb el pare, “un home cínic i brutal que es dedica al tràfic de persones entre Turquia i Grècia”. El llibre promet emocions fortes, tantes com La vegetariana, de la novel·lista sud-coreana Han Kang (Rata, 22 de març), guanyadora del prestigiós Man Booker International. La decisió d’una dona de no tornar a menjar carn converteix la seva vida en un malson de conseqüències inesperades. Amb Enviada especial, que publiquen Raig Verd i Anagrama al març, Jean Echenoz torna al present i a les històries d’espies estranyes i amb sentit de l’humor. També Yasmina Reza té nova novel·la, Babilònia (Anagrama, març), que descriu una festa burgesa que acaba molt malament per culpa d’un malentès.

En l’apartat de clàssics destaca la traducció de L’eclipsi, de Georges Perec (L’Avenç, febrer), novel·la en què no apareix ni una sola vegada la lletra a, l’ Antologia de contes de Víctor Català de Club Editor (5 d’abril), La infantesa del mag, de Herman Hesse (Angle, març), La muñeca de nieve y otros cuentos, de Nathaniel Hawthorne (Acantilado, gener), Frankie Addams de Carson McCullers (L’Altra, gener), la monumental El mar d’Iris Murdoch (Edicions de 1984, 7 de febrer) i Agencia general del suicidio del surrealista francès Jacques Rigaut (Ático de los Libros, gener), un cant a l’elegància de l’autodestrucció.