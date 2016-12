Jaume Cabré publicarà nou llibre abans de Sant Jordi

Cinc anys i mig després de publicar 'Jo confesso', un dels grans fenòmens de la literatura catalana contemporània –s'ha traduït a una vintena de llengües i acumula, només en català, més de 100.000 exemplars venuts–, Jaume Cabré torna a la ficció amb 'Quan arriba la penombra'. El volum, de 224 pàgines, serà publicat a Proa el 5 d'abril del 2017 i presenta un conjunt de relats "amb aires de 'thriller', però també amb sensibilitat per les arts", segons avança l'editorial, que afegeix: "Poques vegades un llibre amb tants personatges al marge de la llei és tan ple de vida".

Entre les històries que presentarà 'Quan arriba la penombra' hi ha la d'un nen poruc que es rebel·la contra la tirania d'un mestre, un assassí que es confessa davant la pròxima víctima, un lladre xuclat pel quadre que acaba de robar, un escriptor que amenaça l'editor de suïcidar-se i un ancià que passeja pels escenaris on va participar durant la Guerra Civil. Les històries estan connectades entre elles, de vegades més explícitament, d'altres, no tant, i tot i que hi predomina "l'element colpidor", "la ràbia" i "la foscor" també tenen "un toc d'humor i fantasia".

Trasbalsar i remoure el lector

'Quan arriba la penombra' ha estat precedit per 'Les incerteses' (Proa, 2015), on recollia reflexions sobre l'escriptura: "La novel·la per a mi, i per extensió la literatura, no és la representació ni la imitació de la realitat, sinó la creació en el text, amb els mitjans propis d'aquest art, d'una realitat nova que pot trasbalsar i remoure el lector. La batalla es guanya si el text es fa imprescindible per al lector; si al lector li fa l'efecte que aquell text se li adreça personalment, com si hagués estat escrit pensant en ell”.

A més de 'Jo confesso', entre les novel·les de Jaume Cabré (Barcelona, 1947) destaquen 'Les veus del Pamano' (2004), 'L'ombra de l'eunuc' (1996), 'Senyoria' (1991) i 'La teranyina' (1984).