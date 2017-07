Ficció Ficció Ficció

L’APARADOR

Després de l’excel·lent llibre de memòries -escrit en tercera persona- Otra vida, Per Olov Enquist publica El libro de las parábolas, en què explica la particular història d’amor que va viure el 1949, quan tenia 15 anys, i que havia promès no explicar mai a ningú.

Narrant la conspiració del triangle, que va intentar acabar -sense sort- amb el regnat de Ferran VII el 1816, Cristina Morales mostra diversos paral·lelismes -gens forçats- amb el context actual, des de la manipulació de la premsa fins al terrorisme, la violència d’estat i la indignació dels ciutadans.

El pols de les primeres dècades del segle XX, emmarcat en una Barcelona cosmopolita, capdavantera i bohèmia, corre en paral·lel a les vivències dels personatges de T’ho donaré tot, de Sílvia Tarragó. L’escriptora barcelonina va publicar la seva primera novel·la per a adults, Temps de llum, el 2016.