Cinc llibres imprescindibles de John Berger

La vida d'escriptor de John Berger (1926-2017) va arrencar l'any 1958 amb la novel·la 'Un pintor de hoy', on barrejava dues de les seves grans passions, la pintura i l'escriptura. Des de llavors, l'autor nascut a Londres ha publicat més d'una trentena de títols en què ficció, reflexió i memòria s'entrellacen de manera hàbil i lúcida.

1.'Fama y soledad de Picasso'

Quan Berger va publicar l'assaig sobre Picasso el 1965, el pintor malagueny encara era viu. L'autor recordava que va ser "durament atacat per la crítica", que el va acusar "d'insolent, insensible, doctrinari i pervers". El mètode de Berger, que barreja consideracions històriques, polítiques i artístiques amb una perspicaç profunditat biogràfica, va ser revaloritzat el 1987, quan el llibre es va reeditar en una versió ampliada. Alfaguara va publicar-lo el 2013 en castellà.

2. 'G.'

Novel·la guanyadora del premi Man Booker (1972) i reeditada per Alfaguara el 2012. Explica la història d'un seductor que es mou d'una banda a l'altra d'Europa –abans de la Primera Guerra Mundial– i a mesura que avança la història va prenent consciència política, un dels temes recurrents en l'obra de l'autor. És un bon exemple de la singular aproximació als personatges i gèneres literaris per part de Berger.

3. 'Aquí nos vemos'

Publicada per Alfaguara el 2005. Llibre a mig camí de la novel·la i l'autobiografia, en què un narrador en primera persona -fàcilment identificable amb l'autor- es troba amb diversos familiars, amics i coneguts que han mort i que han estat importants per a ell. Es retroba, per exemple, amb la seva mare en un banc de Lisboa. En el cas de Berger, l'autoficció no era un exercici estilístic, sinó una necessitat.

4. 'Sobre el dibuix'

Reflexiona, a partir de l'experiència pròpia, sobre la dificultat d'assolir certa mestria en el dibuix, en un recorregut que comença amb les pintures rupestres de la cova de Chauvet, passant pels esbossos de Van Gogh i altres grans mestres del traç. Viena en va publicar la traducció catalana a finals del 2016. El llibre havia aparegut en anglès el 2005, poc abans del vuitantè aniversari de l'autor.

5. 'D'A a X'

L'última novel·la de John Berger, traduïda al català per Laura Baena i publicada a Edicions de 1984, explica la relació epistolar entre l'A'ida i en Xavier. Ell és a la presó acusat d'insurgència, i entre els dos s'estableix una peculiar història d'amor impossible, esquitxada d'aforismes: "La solució és el llenguatge nocturn dels pobres. D'aquesta manera es poden transmetre i mantenir algunes veritats". Va aparèixer en anglès el 2008.